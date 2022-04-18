Может ли телефон в кармане брюк вызывать мужское бесплодие?

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко раскрыл свою версию о связи телефона в кармане и мужского бесплодия. Комментарий специалиста приводит Пятый канал.

Эксперт опроверг миф о том, что носимое в кармане устройство может навредить его владельцу. Современная техника не влияет на мужские фертильность и потенцию, отметил он.

Фесенко рассказал, что подобное мнение об опасности телефонов появилось во времена их кнопочных версий. Так, данные аппараты выделяли радиоволны высокой интенсивности, что могло привести к нагреванию и повреждению тканей.

"Все современные мобильные устройства не обладают такой способностью", - подчеркнул врач.