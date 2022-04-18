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Пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли провоз наркотиков

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ сообщает, что 17 апреля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный провоз наркотических веществ через границу.

В ходе несения службы в местности Турбаза Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил двух граждан, находившихся вблизи границы на территории Узбекистана. Увидев пограничный наряд, граждане скрылись вглубь территории Узбекистана.

Осматривая участок границы, пограничники обнаружили коробку, внутри которой находилось два завернутых в полиэтиленовые пакеты свертка.

При вскрытии свертков было установлено, что в них находилось наркотическое вещество гашиш афганского происхождения весом около 1 килограмма.

После оформления соответствующих документов наркотическое вещество было передано сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/416955
Теги:
граница, наркотики, Узбекистан, Кыргызстан
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