Журналисты призывают освободить задерживаемого талибами экс-оператора BBC

Бывший оператор BBC Питер Жувеналь все еще находится под стражей у талибов, говорит его коллега, требуя освобождения фотографа.

Жувеналь, имеющий немецкое и британское гражданство, был задержан в Кабуле правительством талибов 117 дней назад. И, как утверждается, оператор все еще находится под стражей.

Его друг Дэвид Лойн недавно сказал, что афганское правительство освободило двух британцев и одного американца, но не Питера.

Во время долгой карьеры Жувенала в качестве фотографа и оператора он беспристрастно работал с различными афганскими администрациями, включая талибов, в конце 1990-х годов.

Он часто гостил у Джалалуддина Хаккани, отца нынешнего министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани. В 1997 году он был оператором в интервью CNN с Усамой бен Ладеном в восточном Афганистане.

Жувеналь вернулся в Афганистан в качестве бизнесмена после восстановления Исламского эмирата в 2021 году. По сообщениям, он провел встречи со многими лидерами движения "Талибан" и планировал привлечь инвестиции в Афганистан.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что провело встречи с лидерами администрации талибов, чтобы попытаться добиться его освобождения. МИД ясно дало понять, что не может быть нормальных отношений с правительством талибов, пока британские граждане содержатся в тюрьме.

Лойн, который также был бывшим корреспондентом BBC, сказал: "Я не понимаю, почему его удерживают. Он приехал в Афганистан, чтобы попытаться помочь стране восстановиться. Если талибы арестуют инвесторов, им будет очень трудно поддерживать нормальные отношения с другими странами".

Питер Берген, аналитик CNN по вопросам безопасности, также подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Жувеналя. Он сказал, что ради священного месяца Рамадан афганское правительство должно освободить Джувеналя в качестве жеста доброй воли.

Джон Симпсон, еще один коллега Жувеналя, выразил радость по поводу нового освобождения задержанных иностранцев, но он был разочарован тем, что даже спустя 117 дней Жувеналь все еще находится под стражей.

Его друзья и коллеги выразили обеспокоенность состоянием здоровья Жувеналя и попросили афганское правительство обеспечить его освобождение.

По меньшей мере 50 сотрудников афганских СМИ были арестованы или задержаны полицией или разведывательным управлением движения "Талибан", говорится в докладе "Репортеров без границ", опубликованном ранее в этом месяце.

Аресты, часто сопровождающиеся насилием, длились от нескольких часов до почти недели, сообщила базирующаяся в Париже организация по наблюдению за свободой прессы.

Афганистан уже давно является одной из самых опасных стран в мире для средств массовой информации. Несколько журналистов, в том числе женщин, были убиты в результате серии целенаправленных нападений, в которых талибы обвинили их в наращивании наступления с целью вернуть контроль.

Стремительный приход талибов к власти в Афганистане произошел в середине августа, что вызвало экономический хаос и тяжелый гуманитарный кризис.

Несмотря на неоднократные призывы со всего мира, движение "Талибан" не смогло выполнить свои обещания относительно безопасности афганского народа и его гарантий в отношении инклюзивного правительства.