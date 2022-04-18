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В Аламудунском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении

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- Айжан Мамбеталиева
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В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщают, что в Аламудунском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении.

14 апреля в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился Д.А., 1973 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые на одной из улиц настройки "Ак-Жар", угрожая физической расправой - отверткой, открыто завладели водительским удостоверением и денежными средствами в сумме 6 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Д.А., 1986 года рождения, и О.Ж., 1984 года рождения.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ГУВД города Бишкека. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416964
Теги:
Аламудунский район, разбой, ГУВД
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