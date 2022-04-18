Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Азербайджан

Президент Садыр Жапаров 19 и 20 апреля по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

В рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение двусторонней встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.

Помимо этого, планируется встреча с представителями азербайджанских деловых кругов, в ходе которой будет представлена информация о Кыргызстане и перспективах сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере.

Визит будет проходить в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, а также 25-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Планируется подписать ряд документов, в частности, декларацию о стратегическом партнерстве, меморандум о создании межгосударственного совета, а также межправительственные и межведомственные соглашения, отвечающие интересам государств.

Жээнбек Кулубаев выразил уверенность, что предстающий визит откроет новые возможности для обеих стран.