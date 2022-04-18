В Министерстве здравоохранения запущена цифровая система лицензирования

Министерством здравоохранения в пилотном режиме запущена цифровая система по лицензионно-разрешительной деятельности в сфере здравоохранения. Запуск данной системы осуществлен в целях реализации мероприятий по предотвращению коррупционных возможностей на системном уровне и оптимизации процедур лицензионно-разрешительной системы. Внедрение цифровой системы лицензирования предусмотрено в рамках концепции "СанарипMED" и утвержденной целевой модели развития цифрового здравоохранения.

В рамках указов президента "О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике", "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению", а также реализации проектов государственной программы "Цифровая экономика" в здравоохранении автоматизировано получение лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Кыргызстане.

Для обеспечения прозрачной и эффективной работы, а также системного демонтажа коррупционных рисков при получении лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности Центром электронного здравоохранения автоматизировано взаимодействие бизнес-сообщества и уполномоченного структурного подразделения Министерства здравоохранения путем разработки и внедрения системы онлайн-подачи, рассмотрения и получения лицензии. Универсальная форма подачи заявлений и пакета документов на получение лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности доступна по ссылке https://license.med.kg.

"Мы переводим формат взаимодействия с бизнесом в электронный, избавляем предпринимателя от необходимости являться в министерство и сдавать документы, расширяем межведомственный обмен данными. Будет проводиться мониторинг работы информационной системы на основании результатов которого будут приниматься решения об оптимизации регламентов и процедур рассмотрения заявлений на разрешительную документацию. Вторым этапом предполагается дальнейшее расширение межведомственного обмена данными, которым будет достигнуто сокращение предоставляемых документов", - прокомментировал запуск информационной системы заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Б. Джангазиев.

Подача заявлений в электронном виде позволит кардинально упростить и сделать прозрачным процесс подачи, приёма, рассмотрения заявления и предоставления результата рассмотрения документации по проверке заявителя на соответствие требованиям.

В порядке информации: физические и юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изъявившие желание заниматься частной медицинской и фармацевтической деятельностью, обязаны получить лицензию в порядке, установленном законодательством.