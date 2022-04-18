Ширин Алайчиева готовится на конкурс Miss Supranational 2022

Дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" в этом году впервые представит нашу страну на международном конкурсе Miss Supranational 2022, который состоится в Польше.

Право представлять нашу страну удостоилась 18-летняя Ширин Алайчиева.

В ноябре прошлого года в Бишкеке прошел ежегодный национальный конкурс красоты "Мисс Кыргызстан 2021", где Ширин заняла титул "Вице-Мисс Кыргызстан - 2021".

Корреспонденту vb.kg Ширин рассказала, что она родилась и выросла в Бишкеке, после окончания школы переехала в Ош и поступила в Ошский государственный университет на медицинский факультет. Девушка мечтает в будущем стать нейрохирургом.

Кстати, рост красавицы 179 сантиметров, в детстве она увлекалась гимнастикой, профессионально занималась балетом.