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Ширин Алайчиева готовится на конкурс Miss Supranational 2022

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- Айжан Мамбеталиева
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Дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" в этом году впервые представит нашу страну на международном конкурсе Miss Supranational 2022, который состоится в Польше.

Право представлять нашу страну удостоилась 18-летняя Ширин Алайчиева.

В ноябре прошлого года в Бишкеке прошел ежегодный национальный конкурс красоты "Мисс Кыргызстан 2021", где Ширин заняла титул "Вице-Мисс Кыргызстан - 2021".

Корреспонденту vb.kg Ширин рассказала, что она родилась и выросла в Бишкеке, после окончания школы переехала в Ош и поступила в Ошский государственный университет на медицинский факультет. Девушка мечтает в будущем стать нейрохирургом.

Кстати, рост красавицы 179 сантиметров, в детстве она увлекалась гимнастикой, профессионально занималась балетом.


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URL: https://www.vb.kg/416972
Теги:
конкурс, Польша, Кыргызстан, конкурс красоты
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