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В ГУ "Кадастр" опровергли информацию о выдаче госактов без документов

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- Бакыт Басарбек
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Выдача государственных актов на недвижимое имущество выдается только на основании правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кадастр".

По данным пресс-службы, в социальных сетях начала появляться информация, что выдача государственных актов на недвижимое имущество возможна без предоставления определенных документов.

"ГУ "Кадастр" проводят регистрацию прав на недвижимое имущество только на основании правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов.

Правоустанавливающий документ - документ, устанавливающий, передающий, ограничивающий или прекращающий право собственности и другие права на единицу недвижимого имущества (закон, решение соответствующего компетентного органа (мэрия, акимиат, айыл окмоту), договор, решение суда и др.

Правоустанавливающие документы, представляемые в регистрационный орган, принимаются в надлежаще оформленном виде и в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником. Подлинник документа после регистрации возвращается заявителю, а копия вносится в регистрационное дело.

Не принимаются документы, имеющие подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом.

На руках также должен иметься технический паспорт.

При принятии документов от заявителя регистрационный орган обязан зарегистрировать дату и точное время поступления документов в журнале регистрации поступающих документов.

Заявителю выдается расписка о получении на регистрацию соответствующих документов с указанием даты и времени их поступления.

Первоначальная государственная регистрация прав осуществляется в течение 7 рабочих дней.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, право на которое ранее было зарегистрировано в местном регистрационном органе, осуществляется в течение 3 рабочих дней".


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URL: https://www.vb.kg/416976
Теги:
земельный участок, Кыргызстан
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