Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

Американец 292 раза посмотрел "Человека-паука" и попал в Книгу рекордов

364  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рамиро Аланис 292 раза посмотрел нового "Человека-паука", потратил на это 3400 долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги.

Житель американского штата Флорида смотрел фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатре. Рамиро потратил на это 720 часов (или 30 дней) и примерно 3400 долларов на билеты.

На сеансах Аланис не отвлекался от просмотра фильма, не выходил в туалет и не доставал телефон. Американский киноман оставался в зрительном зале до самого конца, не пропуская даже титры. Рекорд Рамиро Аланиса был официально зарегистрирован и включен в Книгу рекордов Гиннесса.

К слову, это не первый рекорд Аланиса. В 2019-м он 191 раз сходил в кино на "Мстителей".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416979
Теги:
кино, рекорд, США, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  