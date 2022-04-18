Американец 292 раза посмотрел "Человека-паука" и попал в Книгу рекордов

Рамиро Аланис 292 раза посмотрел нового "Человека-паука", потратил на это 3400 долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги.

Житель американского штата Флорида смотрел фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатре. Рамиро потратил на это 720 часов (или 30 дней) и примерно 3400 долларов на билеты.

На сеансах Аланис не отвлекался от просмотра фильма, не выходил в туалет и не доставал телефон. Американский киноман оставался в зрительном зале до самого конца, не пропуская даже титры. Рекорд Рамиро Аланиса был официально зарегистрирован и включен в Книгу рекордов Гиннесса.

К слову, это не первый рекорд Аланиса. В 2019-м он 191 раз сходил в кино на "Мстителей".