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Дятленко: Евразийская интеграция для КР – это возвращение в Евразию

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошел международный форум "Молодежь Евразии за мир без нацизма", в котором приняли участие студенты вузов, историки и общественные деятели Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Организатором форума выступил фонд "Евразийцы – новая волна".

В рамках международного заседания состоялось обсуждение инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности на евразийском пространстве, сохранение исторической памяти и духовного наследия народов. Итогом работы форума стала резолюция, где получили отражение рекомендации, направленные на расширение молодежного гуманитарного сотрудничества.

Доктор исторических наук, член-корреспондент РАЕН Дина Аманжолова в ходе своего выступления на мероприятии задалась вопросом, почему нам так важно говорить о прошлом.

"Потому что память и время – это сложные категории, напрямую связанные с нашими предками. Нужно помнить о нравственной цене нашей памяти, о том, что борьба с нацизмом – это борьба ценностей. Какие ценности мы сохраняем в своих душах? Куда мы движемся и какое будущее мы себе будем строить? На основе каких ценностей? Вот это самое важное в нашей жизни. И поэтому память о войне нам чрезвычайно важна.

Нацизм сегодня никуда не делся, это страшное зло, которое взращивалось много десятилетий, которое сохранилось и, к сожалению, возродилось сегодня в Европе.

Нам нужно помнить, что, несмотря на распад Советского Союза, нас скрепляет огромное евразийское пространство, на территории которого люди всегда стремились жить в мире. Память нам дает будущее, которое всегда за теми, кто отстаивает право, добро, интернационализм, мир", - сказала она.

Профессор КазНУ имени Аль-Фараби из Казахстана Лайла Ахметова рассказала, что она и ее коллеги проводят работу по увековечиванию памяти героев ВОВ.

"Мы с моими коллегами из Новосибирска и Ставропольского края планируем внести в базу имена всех бойцов и командиров легендарной Панфиловской дивизии. В настоящее время мы нашли информацию о более 95% бойцов из первого состава, который был призван из Кыргызстана и Казахстана (11 347 человек). Мы также пришли к выводу, что необходимо создавать сайт, и Ассамблея народов Евразии уже работает над порталом, куда в первую очередь попадут материалы, посвященные Панфиловской дивизии. Также была создана Международная ассоциация потомков панфиловцев и их друзей. Я приглашаю всех участников форума помочь в поиске потомков панфиловцев из Кыргызстана.

Советский народ совершил беспрецедентный подвиг, и мы хотим восславить каждого героя", - отметила она.

Кандидат исторических наук из России Павел Дятленко поделился мнением, почему евразийская интеграция для Кыргызстана – это возвращение в свой родной макрорегион – Евразию.

"Для стран постсоветского пространства с его по историческим меркам молодыми государствами и обществами, сформировавшимися в советскую эпоху, крайне важно сохранение общей исторической памяти.

Память эта каждой отдельной стране бывшего СССР, в частности Кыргызстану, необходима для построения объединяющей всех (граждан) гражданской идентичности, которая, в свою очередь, способствует социальной модернизации, выходу из нестабильности, преодолению архаизации, а также этнического национализма и культурной самоизоляции. Важно только наличие эффективно работающей концепции.

Евразийская интеграция для Кыргызстана – это возвращение в свой родной макрорегион – Евразию, закономерное восстановление утраченных в период 1990-х годов естественных связей с нашими соседями по постсоветскому пространству и географическими соседями. Но дальнейшее устойчивое развитие евразийской интеграции и увеличение числа стран-членов ЕАЭС невозможно свести только к расширению экономического сотрудничества. Логика интеграции требует еще и формирования общего гуманитарного пространства. Важной частью этого процесса является актуализация общей исторической памяти. Речь идет об общих победах и потерях, совместном преодолении трудностей и трагедий, общей борьбе за достижение общих целей, построении общей цивилизации.

Нас до сих пор крепко связывает тема Великой Отечественной войны и победы в ней советского народа. Общая историческая память и ее перенос в цифровое пространство помогут постепенно ослабить и решить существующие проблемы внутри общества Кыргызстана и стран ЕАЭС, вместе сформулировать столь необходимый в период новой холодной войны привлекательный образ общего будущего.

Стабилизирующим якорем в эпоху стремительного и коренного переустройства мировой системы, когда люди часто испытывают неуверенность и страх перед завтрашним днем, может стать именно общая историческая память", - сказал он.

Директор центра "Системная правозащита" из Беларуси Дмитрий Беляков затронул тему национализма в постсоветских странах.

"Для постсоветских стран национализм – всегда русофобия. Белорусский национализм является таким же искусственным явлением, как и украинский национализм. Явление это достаточно спорное, и приходится некоторые моменты оспаривать и с польскими, и с литовскими коллегами.

Здесь важно другое – проявления неонационализма в Беларуси чуть не привели к краху государственности. Президентские выборы 2020 года чуть не завершились государственным переворотом, когда большая масса населения, особенно молодежь, вышла под красно-белыми флагами, требуя отмены результатов народного волеизъявления. Деятельность некоммерческих организаций в конечном итоге вылилась на улицы.

Сейчас уже приняты законы, красно-белая символика приравнена к нацистской, этот год в стране объявлен Годом исторической памяти", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/416983
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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