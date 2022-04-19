В Париже сгорела православная церковь Серафима Саровского

В Франции в Париже сгорела русская православная церковь святого Серафима Саровского. Здание церкви было деревянным, пожар полностью уничтожил его, никто не пострадал.

Пожар случился в воскресенье, 17 апреля.

Российские соотечественники сообщили, что дотла сгорели ее деревянная конструкция, исключительная коллекция икон. Но бедствие не распространилось ни на соседнюю мастерскую, ни на соседний дом XVIII века. В настоящей момент производится расследование по делу. Не исключена версия поджога.

Кроме уникального иконостаса, там еще было завещание Серафима Саровского на ветви клена, проходившего прямо через церковь. Вторая реликвия - коллекция вышивок героини французского Сопротивления Марии Скобцовой, которая была канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобномученица.