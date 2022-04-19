Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

В Париже сгорела православная церковь Серафима Саровского

108  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Франции в Париже сгорела русская православная церковь святого Серафима Саровского. Здание церкви было деревянным, пожар полностью уничтожил его, никто не пострадал.

Пожар случился в воскресенье, 17 апреля.

Российские соотечественники сообщили, что дотла сгорели ее деревянная конструкция, исключительная коллекция икон. Но бедствие не распространилось ни на соседнюю мастерскую, ни на соседний дом XVIII века. В настоящей момент производится расследование по делу. Не исключена версия поджога.

Кроме уникального иконостаса, там еще было завещание Серафима Саровского на ветви клена, проходившего прямо через церковь. Вторая реликвия - коллекция вышивок героини французского Сопротивления Марии Скобцовой, которая была канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобномученица.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416984
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  