"Если закон будет нарушен, то Камчыбек Ташиев не пожалеет даже близких"

Журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсетях поделился своим мнением по поводу расследования Temirov.live об участии в тендерах сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мураса Ташиева.

Анаркулов пишет, что Тай-Мурас воспитывался в патриотическом духе и не способен завладеть чужими деньгами.

"Вина команды Temirov.live перед богом огромная, но, думаю, они этого даже не понимают. Их бог - это доллар, ради которого они готовы продать интересы своей страны", - написал он.

Журналист приводит следующие факты и аргументации насчет тендеров.

"Стоимость первого тендера 50 тысяч сомов, прибыль 3,5 тысячи сомов.

Второй тендер стоит 150 тысяч сомов, прибыль 7,5 тысячи сомов.

Третий тендер 200 тысяч сомов, прибыль 8 тысяч сомов.

"Темировцы подчеркивают, что в тендере участвовала только компания Тай-Мураса. Это связано с тем, что другие крупные компании не участвовали, говоря, что тендеры были слишком маленькими. Дело в том, что именно местные чиновники обратились с просьбой к Тай-Мурасу, чтобы тот принял участие в тендере, так как цель других фирм - получение легкой и крупной прибыли.

Следовательно, Tай-Мурас участвовал в этих тендерах, чтобы помочь, а не получить прибыль. Совокупная прибыль от трех тендеров составляет 19,5 тысячи сомов. Мы должны поблагодарить Тай Мураса за помощь местным властям. Как упоминалось ранее, "темировцы" манипулируют общественным мнением и распространяют такие слухи, чтобы "оправдать" западные гранты. Почему не работает закон о ложной информации?

Камчыбек Ташиев хорошо известен кыргызскому народу. Он никогда не допустит, чтобы богатство государства было украдено! Это один из главных принципов его жизни. Мы знаем, что если закон будет нарушен, он не пожалеет даже своих близких" - пишет Анаркулов.