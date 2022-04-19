Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

"Если закон будет нарушен, то Камчыбек Ташиев не пожалеет даже близких"

399  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсетях поделился своим мнением по поводу расследования Temirov.live об участии в тендерах сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мураса Ташиева.

Анаркулов пишет, что Тай-Мурас воспитывался в патриотическом духе и не способен завладеть чужими деньгами.

"Вина команды Temirov.live перед богом огромная, но, думаю, они этого даже не понимают. Их бог - это доллар, ради которого они готовы продать интересы своей страны", - написал он.

Журналист приводит следующие факты и аргументации насчет тендеров.

"Стоимость первого тендера 50 тысяч сомов, прибыль 3,5 тысячи сомов.

Второй тендер стоит 150 тысяч сомов, прибыль 7,5 тысячи сомов.

Третий тендер 200 тысяч сомов, прибыль 8 тысяч сомов.

"Темировцы подчеркивают, что в тендере участвовала только компания Тай-Мураса. Это связано с тем, что другие крупные компании не участвовали, говоря, что тендеры были слишком маленькими. Дело в том, что именно местные чиновники обратились с просьбой к Тай-Мурасу, чтобы тот принял участие в тендере, так как цель других фирм - получение легкой и крупной прибыли.

Следовательно, Tай-Мурас участвовал в этих тендерах, чтобы помочь, а не получить прибыль. Совокупная прибыль от трех тендеров составляет 19,5 тысячи сомов. Мы должны поблагодарить Тай Мураса за помощь местным властям. Как упоминалось ранее, "темировцы" манипулируют общественным мнением и распространяют такие слухи, чтобы "оправдать" западные гранты. Почему не работает закон о ложной информации?

Камчыбек Ташиев хорошо известен кыргызскому народу. Он никогда не допустит, чтобы богатство государства было украдено! Это один из главных принципов его жизни. Мы знаем, что если закон будет нарушен, он не пожалеет даже своих близких" - пишет Анаркулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416991
Теги:
Камчыбек Ташиев, тендер, Нургазы Анаркулов, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  