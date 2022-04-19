В Кыргызстане 75 школьников стали призерами национальной олимпиады

В Кыргызстане завершился республиканский этап Национальной олимпиады по физике, математике, биологии, химии и информатике, которая проходила 14-15 апреля на базе Международного университета "Ала-Тоо" и Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В олимпиаде участвовали 119 учащихся.

По итогам Национальной олимпиады 2022 года I место присвоено 20 учащимся, II место – 25, III место – 30.

Победители Национальной олимпиады получают право на участие в международных олимпиадах, которые определяются согласно рейтингу и по установленной квоте оргкомитета международных олимпиад.

Церемония награждения победителей состоялась 18 апреля в конференц-холле Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.

Победителям и призерам вручены дипломы и призы от Министерства образования и науки КР, а также от спонсоров ОсОО "Таймли Софт" и ОсОО "Канда ЦА", которые поддерживают олимпиадное движение по информатике.