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В Кыргызстане 75 школьников стали призерами национальной олимпиады

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане завершился республиканский этап Национальной олимпиады по физике, математике, биологии, химии и информатике, которая проходила 14-15 апреля на базе Международного университета "Ала-Тоо" и Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В олимпиаде участвовали 119 учащихся.

По итогам Национальной олимпиады 2022 года I место присвоено 20 учащимся, II место – 25, III место – 30.

Победители Национальной олимпиады получают право на участие в международных олимпиадах, которые определяются согласно рейтингу и по установленной квоте оргкомитета международных олимпиад.

Церемония награждения победителей состоялась 18 апреля в конференц-холле Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.

Победителям и призерам вручены дипломы и призы от Министерства образования и науки КР, а также от спонсоров ОсОО "Таймли Софт" и ОсОО "Канда ЦА", которые поддерживают олимпиадное движение по информатике.


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URL: https://www.vb.kg/416994
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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