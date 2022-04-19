В России обнаружили кости гигантского плотоядного монстра

Самарские палеонтологи в ходе первой в 2022 году экспедиции обнажили кости гигантского плотоядного монстра. Ученые предполагают, что, возможно, это останки неизвестного пока вида ихтиозавра. Об этом сообщает ГТРК Самара.

Находок члены экспедиции Самарского палеонтологического общества сделали немало. Среди них останки водоплавающих ящеров, древних моллюсков и других существ. Однако они ни в какое сравнение не идут с позвонками и плечевой костью ихтиозавра, обнаруженными на территории Ульяновской области.

Судя по размеру окаменелости, хищная рептилия обладала довольно внушительными размерами. Не исключено, что это – новый вид ихтиозавров, населявших теплое неглубокое море, плескавшееся на территории Среднего Поволжья миллионы лет назад.

Точное место находки ученые не называют, дабы не создавать ажиотаж. Ведь поиски продолжаются, а непрофессионалы могут навредить науке, находя останки древних животных и используя их для развлечений.

"Мы нашли огромный позвонок ихтиозавра – 15 сантиметров в диаметре. Думаю, животинка была не менее 6 метров. Отправим его ученным, чтобы они продолжили работу над определением его вида", - пояснила член Самарского палеонтологического общества Екатерина Пархоменко.

Среднестатистические ихтиозавры были меньших размеров – от 2 до 4 метров (от кончика носа до хвоста). Ранее таких животных находили, например, в Сызрани. Там был обнаружен почти целый скелет древней плотоядной рептилии.

Мировая наука знакома и с гигантскими разновидностями ихтиозавров, чей размер доходил до 20 с лишним метров. Но их останки находили в Канаде.

Добавим, что экспедиция Самарского палеонтологического общества состоялась в рамках ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти знаменитого российского океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Трешникова и 90-летию Ульяновского государственного педагогического университета имени.