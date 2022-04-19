В Бишкеке запустили акцию "Нет" незаконной парковке!"

Для пресечения стихийной парковки, а также в целях повышения качества оказываемых услуг муниципальное предприятие "Бишкекские парковки и стоянки" при департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека запустили акцию "Нет" незаконной парковке!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Дорогие горожане! Если вы столкнулись с нарушениями деятельности муниципальных парковок (если оператор не экипирован в специальный жилет или не выдает талон) или вы не уверены в законности организации стоянки, то пишите нам, в МП "Бишкекские парковки и стоянки" на WhatsApp: 0703 887 007 или в управление патрульной службы милиции г.Бишкека (УПСМ): 0509 102 122.

Муниципальные парковки расположены по адресам:

Отрезок ул. Киевская, от проспекта Молодая Гвардия до ул. Кулиева

Отрезок ул. Бейшеналиевой, от ул. Московской до ул. Рыскулова

Отрезок ул. Токтогула, от проспекта Молодой Гвардии до моста р. Ала-Арча

Отрезок ул. Кулиева, от ул. Токтогула до пр. Чуй

Отрезок ул. Безымянная, от ул. Юнусалиева до ул. Ж.-Пудовкина

Отрезок ул. Ж.-Пудовкина, от ул. Безымянной до ул. Суеркулова

Отрезок ул. Суеркулова (ул. Ж.-Пудовкина)

Отрезок ул. Юнусалиева (ул. Суеркулова)

Отрезок ул. Кулатова (ул. Матросова)

Отрезок ул. Суюмбаева, от пр. Чуй до ул. Огонбаева

Отрезок ул. Исанова, от пр.Чуй до ул.Киевской

Отрезок ул. Ибраимова, от ул. Московской до ул. Токтогула

Пер. Клубный (р-к Сары-Озон )

Отрезок ул. Курманжан-датка, от пр.Жибек Жолу до ул.Славянского

ул. Токтогула ТЦ "Мото"

Отрезок ул. Шопокова, от ул. Московской до ул. Фрунзе

Отрезок ул. Бобулова, от пр. Чуй до ул. Пушкина

Рынок "Мадина" (новая дорога)

Отрезок ул. Боконбаева, от ул. Абдрахманова до ул. Усенбаева

Отрезок ул. Киевская, от пр. Манаса до ул. Керимбекова

Отрезок ул. Киевская, от ул. Исанова до ул. Тоголока Молдо".