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В Бишкеке пройдет первый фестиваль креативных индустрий Кыргызстана

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В Бишкеке пройдет первый фестиваль креативных индустрий Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

По данным пресс-службы, мероприятие начнется 23 апреля в 11.00 часов и пройдет на территории школы "Билимкана" по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 1 А.

"Успешные представители сферы ИТ, искусства, блоггинга и других сфер креатива и инноваций поделятся своей историей успеха и том, как монетизировать свои навыки. Мы собрали лучших спикеров из Кыргызстана, Украины, России, Казахстана, США.

Почувствуй креативный вайб вместе с нами!

Регистрация для участие в фестивале по следующей ссылке


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URL: https://www.vb.kg/417000
Теги:
Кыргызпатент, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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