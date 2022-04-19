Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

Топор из фильма "Сияние" Стэнли Кубрика уйдет с молотка

147  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" продадут в США вместе с некоторыми фотографиями, снятыми во время работы над картиной. Об этом сообщает портал TMZ.

Оружие, которое использует герой Джека Николсона, выставят на аукцион 20 апреля. Предмет сохранился в хорошем состоянии, поэтому его стоимость составит не менее 100 тысяч долларов. Торги будет проводить аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

Вышедший в прокат в 1980 году фильм ужасов "Сияние" является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Главную роль в фильме исполнил Николсон. Также в "Сиянии" снялись Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417013
Теги:
аукцион, кино, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  