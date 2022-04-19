Топор из фильма "Сияние" Стэнли Кубрика уйдет с молотка

Топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" продадут в США вместе с некоторыми фотографиями, снятыми во время работы над картиной. Об этом сообщает портал TMZ.

Оружие, которое использует герой Джека Николсона, выставят на аукцион 20 апреля. Предмет сохранился в хорошем состоянии, поэтому его стоимость составит не менее 100 тысяч долларов. Торги будет проводить аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

Вышедший в прокат в 1980 году фильм ужасов "Сияние" является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Главную роль в фильме исполнил Николсон. Также в "Сиянии" снялись Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс.