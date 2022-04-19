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В Шанхае зафиксировали первые летальные случаи после введения карантина

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- Жан Алиев
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Власти Шанхая заявили о первых летальных исходах с момента введения в городе режима строгого карантина из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает The Hill.

Соощается о смерти трех жителей в возрасте от 89 до 91 года.

В рамках политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в городе с 28 марта были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам. Ранее был зафиксирован максимум по числу заболевших - 25 165 случаев.


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URL: https://www.vb.kg/417015
Теги:
Китай, COVID-19, COVID, в мире
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