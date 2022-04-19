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Специалисты Испанского фонда питания заявили о пользе фенхеля для похудения

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- Айжан Мамбеталиева
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Фенхель помогает в борьбе с лишним весом. Об этом сообщает портал mundodeportivo.com.

Специалисты Испанского фонда питания (FEN) рассказали о пользе фенхеля для похудения. По им данным, фенхель очень полезен для тех, кто придерживается диет для похудения, поскольку ускоряет процесс переваривания жирной пищи.

Помимо того, что он ускоряет процесс пищеварения, он также обладает мочегонным действием и препятствует задержке жидкости в организме, поэтому особенно рекомендуется для приема в пищу худеющим.

Эксперты предлагают включить в свой рацион сразу несколько составляющих частей фенхеля: семена, листья и корень.


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URL: https://www.vb.kg/417019
Теги:
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