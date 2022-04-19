Глава Минтруда и посол Турции помогли продуктами питания лицам с ОВЗ

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Кыргызской Республике господином Ахмедом Садыком Доганом и координатором Турецкого управления по сотрудничеству господином Османом Уста вручили продуктовые наборы членам Кыргызской ассоциации слепых и Кыргызской ассоциации глухих. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцтруда.

По данным пресс-службы, продуктовые наборы, включавшие муку, макароны, растительное масло, рис, сахар, чай, и финики, были вручены 110 семьям.

В эти дни министерство труда совместно с Турецким управлением по сотрудничеству также предоставило продуктовые наборы 3000 нуждающимся семьям по всей республике, предоставив им продуктовые наборы".