"Кинула" на $80 тысяч. Главу частной компании подозревают в мошенничестве

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержана глава одной из частных компаний, которую подозревают в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 12 апреля 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Р.Б. с просьбой принять меры в отношении директора одной из частных компаний, которая в январе 2022 года под предлогом предоставления квартиры и увеличения денежных средств втройне, завладела у заявителя денежными средствами в сумме 9 тысяч 750 долларов США.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района была установлена и задержана подозреваемая Ж.А. 1971 года рождения. Доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД столицы.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще четыре письменных заявлений с просьбой привлечь задержанную Ж.А. к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где общий ущерб в данное время составляет около 80 тысяч долларов США.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

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