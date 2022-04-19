Эрбол Султанбаев: Соцсфера будет оставаться одним из главных приоритетов

Сегодня пресс-секретарь президента также прокомментировал строительство в кыргызской столице нового административного здания. Эрбол Султанбаев на своей странице в социальной сети Facebook разместил следующий пост.

"Дискуссии относительно строительства нового административного здания в столице в большинстве случаев сводятся к тому, что было бы лучше направить эти средства на строительство школ, больниц или других социальных объектов.

В данном случае также понятно и желание отдельных лиц "сыграть" на этой теме, отводя внимание общественности в другую сторону. Приведу немного статистики.

За последние полтора года по стране велось строительство 202 школ и спортзалов к ним, завершено строительство 68 школ.

Также за последние полтора года по республике завершено строительство и капитальный ремонт 159 социальных объектов.

Всего на сферу здравоохранения в 2022 году выделено 23,5 миллиарда сомов, когда в 2021 году – 20,9 миллиарда сомов. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 112,4 процента, или на 2,5 миллиарда сомов больше.

На сферу образования в 2022 году было выделено 42,1 миллиарда сомов, а в 2021 году – 40,2 миллиарда сомов. Темп роста составил 104,72 процента, или на 1,9 миллиарда сомов больше.

На обеспечение социальной защиты в 2022 году выделено 42,2 миллиарда сомов, когда в 2021 году – 35,8 миллиарда сомов. Темп роста с прошлым годом составил 118,0 процента, или на 6,4 миллиарда сомов больше.

При этом необходимо напомнить, что с 1 апреля 2022 года повышены заработные платы 309 тысячам работников социальной сферы, что потребует выделения дополнительных средств из бюджета в текущем году на сектор здравоохранения – 5,5 миллиарда сомов, на сектор образования – 18,5 миллиарда сомов, на сектор социальной защиты – 384,4 миллиона сомов.

С 1 июня 2022 года планируется повышение размеров социальных пособий малообеспеченным семьям.

Школы, больницы, социальные объекты как строились, так и будут строиться. Социальная сфера всегда будет оставаться одним из главных приоритетов государственной политики.

По мере того, как государственная машина продолжит наращивать отечественную экономику, в стране будет строиться еще больше подобных объектов", - написал Эрбол Султанбаев.