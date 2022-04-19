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В Бишкеке задержали мужчину, укравшего мобильный телефон с витрины (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке задержали мужчину, укравшего мобильный телефон с витрины магазина, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 15 апреля УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин Т.Ф. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 13 апреля текущего года, в одном из бутиков ТРЦ столицы с витрины похитили мобильный телефон марки "Samsung Calaxe Z fold 2" стоимостью 92 тысячи сомов.

Помимо этого, 15 апреля 2022 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин К.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь в одном из гипермаркетов столицы, тайно похитили товар.

Данные все факты были зарегистрированы в ЕРП УВД Октябрьского района города Бишкек и возбуждены уголовные дела по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, участковыми третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района, был установлен и задержан подозреваемый Д.Д. (1995 года рождения). Его доставили в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиция просит пострадавших от этого же человека или владеющих какой-либо информацией сообщить телефонам: 0 (551) 444-890 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/417034
Теги:
кража, Октябрьский район, УВД
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