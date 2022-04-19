Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

Кыргызстанцев ждут дожди, грозы и в горных районах снег

115  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с 20 по 25 апреля ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

20 апреля днем и 21 апреля, 24 апреля днем и 25 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные.

В отдельных районах возможен град.

Ожидается понижение температуры воздуха. На высокогорных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417035
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  