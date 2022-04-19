Кыргызстанцев ждут дожди, грозы и в горных районах снег

В Кыргызстане с 20 по 25 апреля ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

20 апреля днем и 21 апреля, 24 апреля днем и 25 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные.

В отдельных районах возможен град.

Ожидается понижение температуры воздуха. На высокогорных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.