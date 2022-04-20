В Казахстане начнут проверять мобильные переводы чиновников

В Казахстане в следующем 2023 году банки начнут предоставлять налоговым органам сведения о чиновниках, получающих денежные переводы. Одновременно государственные служащие будут обязаны сдавать налоговые декларации.

С 15 апреля 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым поэтапно вместе со всеобщим декларированием в течение нескольких лет налоговая начнет запрашивать и проверять сведения о людях, которые получают доходы от предпринимательской деятельности.

Финансовый эксперт Андрей Чеботарев пояснил, что передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций. Эти данные будут передавать в случае получения 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение 3 месяцев подряд.

• С 2024 года добавятся ИП и руководители компаний (до 2023 года ИП в Казахстане вообще освобождены от уплаты налогов).

• С 2025 года – остальные категории клиентов.

Тем, кто получает переводы от друзей и близких, не о чем беспокоиться, говорит эксперт. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны данные о таких переводах налоговым органам передаваться не будут ни сейчас, ни потом. Совершать и принимать переводы в своих личных целях можно будет так же, как сейчас.

Источник: tengrinews.kz