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ГКНБ: Задержан судья Бакай-Атинского районного суда Таласской области

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В Кыргызстане установлен факт вымогательства взятки в размере 25 тысяч сомов со стороны судьи Бакай-Атинского районного суда Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что судья Т.Б.Ш., ранее у потерпевшего получил денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч сомов, а в марте 2022 года через своего секретаря судебного заседания получил часть отмеченной суммы в размере 10 тысяч сомов за положительное решение по рассматриваемому гражданскому делу о разделе пашневой земли.

В целях пресечения и документирования преступных намерений судьи указанного районного суда, данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП Генеральным прокурором КР по признакам преступления предусмотренного ст.343 (Вымогательство взятки) УК КР.

16 апреля судья Бакай-Атинского районного суда Т.Б.Ш. задержан в момент получения оставшейся суммы денежного вознаграждения.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417043
Теги:
ГКНБ, судья, Кыргызстан
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