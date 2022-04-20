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Байсалов пообещал, что за Ботсадом сохранится статус научного учреждения

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов ознакомился с деятельностью Ботанического сада имени Э.З.Гареева Национальной академии наук КР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов посетил лаборатории, оранжереи, сад и поручил разработать проект дальнейшего развития территории сада. В настоящее время Ботанический сад, в котором растут уникальные для нашего региона растения, находится в плачевном состоянии.

Зампред кабмина подчеркнул, что обе его территории на улицах М. Горького и И.Ахунбаева станут местом наслаждения природой для горожан и гостей столицы.

"Вопрос в необходимости дальнейшего развития и сохранения сада. Важно чтобы научная деятельность Ботанического сада имела прикладной характер и внесла вклад в процесс озеленяя не только столицы, но и всей страны. На городских улицах и площадях можно высадить редкие виды тюльпанов, растущие в саду. К примеру, "Зеленстрой" покупает и привозят эти тюльпаны чуть ли не из Голландии. Горы Ала-Тоо являются их родиной. Конечно, всю столицу за раз мы не сможем обеспечить тюльпанами, но начать процесс стоит. Нужны менеджерские идеи, но в первую очередь необходимо вычистить территорию сада и облагородить ее. Человеческими ресурсами мы поможем", - сказал он.

Зампред кабмина добавил, что рассматривается возможность передачи Ботанического сада в ведение мэрии города Бишкек.

"Этот вопрос вызывает споры. В любом случае за Ботаническим садом сохранится статус полноценного научного учреждения без права его перепрофилирования под другой вид деятельности. Саду нужен уход, научные сотрудники не должны заниматься уборкой сада. У них другое предназначение", - отметил Эдиль Байсалов.

Отметим, что что Ботанический сад имени Э.З.Гареева был основан в 1938 году и является одним из крупнейших ботанических садов в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений.


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URL: https://www.vb.kg/417047
Теги:
Эдиль Байсалов, Бишкек, Ботанический сад
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