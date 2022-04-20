ЕАБР: инфляция в Кыргызстане повысилась до 13,2 процента

Инфляция в Кыргызстане в марте повысилась до 13,2 процента с 10,8 процента месяцем ранее. Об этом сообщается в недельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития.

В ЕАБР отмечают, что удорожание потребительских товаров произошло на фоне роста инфляционных ожиданий вследствие ослабления сома, повышения мировых цен на продовольствие и сырье, а также из-за введения запрета на вывоз ряда продовольственных товаров из России.

"Рост внутренних цен ограничивали меры правительства по направлению из госрезервов социально значимого продовольствия", - указывают аналитики.