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ЕАБР: инфляция в Кыргызстане повысилась до 13,2 процента

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- Александра Василькова
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Инфляция в Кыргызстане в марте повысилась до 13,2 процента с 10,8 процента месяцем ранее. Об этом сообщается в недельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития.

В ЕАБР отмечают, что удорожание потребительских товаров произошло на фоне роста инфляционных ожиданий вследствие ослабления сома, повышения мировых цен на продовольствие и сырье, а также из-за введения запрета на вывоз ряда продовольственных товаров из России.

"Рост внутренних цен ограничивали меры правительства по направлению из госрезервов социально значимого продовольствия", - указывают аналитики.


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URL: https://www.vb.kg/417054
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, деньги
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