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За сутки пограничники пресекли контрабанду на 1 млн 700 тыс сомов

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- Наталья Крайнова
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В Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабандных грузов через границу на сумму 1 миллион 700 тысяч сомов. Такие данные на период с 19 по 20 апреля сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 19 апреля в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области сотрудники сводного поста задержали грузовую автомашину MAN под управлением гражданина КР Н.А., 1970 г.р., в машине которого находилось 25 000 кг селитры узбекского производства без соответствующих документов.

20 апреля в селе Эски-Оочу Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина КР А.И., 1979 г.р., пытавшегося нелегально вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 3 тонны растительного масла.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила 1 миллион 700 тысяч сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/417057
Теги:
Баткенская область, граница, контрабанда
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