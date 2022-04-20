За сутки пограничники пресекли контрабанду на 1 млн 700 тыс сомов

В Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабандных грузов через границу на сумму 1 миллион 700 тысяч сомов. Такие данные на период с 19 по 20 апреля сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 19 апреля в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области сотрудники сводного поста задержали грузовую автомашину MAN под управлением гражданина КР Н.А., 1970 г.р., в машине которого находилось 25 000 кг селитры узбекского производства без соответствующих документов.

20 апреля в селе Эски-Оочу Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина КР А.И., 1979 г.р., пытавшегося нелегально вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 3 тонны растительного масла.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила 1 миллион 700 тысяч сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.