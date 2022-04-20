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В Ленинском районе Бишкека состоялось открытие передвижной приемной милиции

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- Бакыт Басарбек
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На территории Ленинского района города Бишкека состоялось торжественное открытие передвижной приемной милиции. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, сегодня в жилмассиве "Арча-Бешик" города Бишкека была создана передвижная приемная милиции для дополнительного обеспечения безопасности граждан и оказания своевременной помощи местным жителям.

"В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела и координации деятельности ППМ СОБ МВД Кыргызской Республики Таалай Алижанов, заместитель начальника ГУВД Бишкека Тилек Тюкебаев, заместитель начальника УВД Ленинского района Канат Досов, директор общественного объединения "Ассоциации по поддержке деятельности мобильных автомашин ППМ", к.э.н., доцент, полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров, руководитель муниципальной администрации Ленинского района мэрии Бишкека Салмоорбек уулу Азат, личный состав службы общественной безопасности РУВД и местные жители жилмассива "Арча-Бешик"

Кроме этого, в своем выступлении заместитель начальника ГУВД Бишкека Тилек Тюкебаев отметил, что передвижные приемные милиции обеспечивают качественное и сервисное обслуживание местного населения, особенно в отдаленных местностях".


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URL: https://www.vb.kg/417059
Теги:
ГУВД, Ленинский район, Бишкек
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