Школьница пыталась вскрыть вены, а ее парня обвинили в изнасиловании

В СМИ Кыргызстана появилась информация о том, что в Канте 15-летняя школьница вскрыла себе вены из-за изнасилования. Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила подробности истории.

Сообщается, что 18 апреля в органы внутренних дел Ысык-Атинского района с заявлением обратилась К.Н., 1983 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомого мальчика, который 24 февраля текущего года в одной из гостиниц вступил в половую связь с ее несовершеннолетней дочерью 2007 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ и начата предварительная проверка.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции была допрошена сама несовершеннолетняя, которая пояснила, что с указанным мальчиком познакомилась через социальную сеть "Телеграмм" в октябре 2021 года, где в последствии они начали дружить.

24 февраля 2022 года в ходе очередной встречи примерно 13.00 часов указанный мальчик позвал девочку в одну из гостиниц города, где, воспользовавшись тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, вступил с ней в половую связь.

Сотрудники милиции установили личность мальчика. Выяснилось, что он житель города Канта К.А., 2007 года рождения, который в ходе допроса также пояснил, что вступил в половую связь с потерпевшей по обоюдному согласию.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводится ряд следственных и оперативных мероприятий.

"Назначены все необходимые экспертизы. При этом информация о том, что руководство ОВД Ысык-Атинского района оказывает давление в ходе расследования данного факта, не соответствует действительности. В настоящее время расследование данного факта проводится строго в рамках закона", - говорится в сообщении ГУВД.

Досудебное производство продолжается.