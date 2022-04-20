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Кыргызстан и Казахстан договорились об условиях по передвижению грузов

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- Наталья Крайнова
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Кыргызстан и Казахстан договорились принять меры по обеспечению свободного передвижения грузов через кыргызско-казахстанскую госграницу, сообщает пресс-служба кабмина.

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев и заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов провели переговоры в режиме видеоконференцсвязи по вопросу скопления грузовых автотранспортных средств на кыргызско-казахстанской государственной границе.

По итогам переговоров достигнуты следующие договоренности:

  1. Государственной налоговой службе при Министерстве финансов не допускать выезд с территории КР грузовых автотранспортных средств без наличия электронных счет-фактур на перевозимый товар;
  2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Казахстана не проводить контрольно-досмотровые мероприятия в отношении грузовых автотранспортных средств с наличием электронных счет-фактур на перевозимый товар, следующих из Кыргызстана транзитом в страны ЕАЭС через территорию Республики Казахстан;
  3. В случае выявления в электронных счет-фактурах незаявленного импортируемого товара из Кыргызстана в Казахстан Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана принимает меры по возврату автотранспортных средств на территорию Кыргызстана;
  4. Выявление незаявленного товара в электронных счет-фактурах может осуществляться с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, исключающего необходимость вскрытия грузового отсека транспортного средства;
  5. При возврате грузовых автотранспортных средств обе стороны посредством направления сообщения в группу мессенджера Whatsapp с указанием государственного номера транспортного средства, приложением электронных счет-фактур и причин возврата. В состав группы входят руководители налоговой службы КР и Комитета государственных доходов Казахстана.

Также стороны договорились в недельный срок проработать вопрос применения в Казахстане навигационных пломб оператора КР и провести анализ импорта из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику и Республику Казахстан в разрезе товарных позиций.

Кроме того, стороны договорились об усилении работы пограничных служб двух стран в целях ликвидации в ближайшие дни образовавшегося затора грузовых АТС на кыргызско-казахстанской госгранице.

Все указанные меры включены в итоговый протокол, который подписали первый заместитель председателя кабинета министров КР Арзыбек Кожошев и заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.


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URL: https://www.vb.kg/417069
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан
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