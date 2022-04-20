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В национальном центре онкологии прошли пожарно-тактические учения

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что пожарно-тактические учения прошли в корпусе радиологии №4 Национального центра онкологии и гематологии.

Основная цель мероприятия – эвакуация людей из зданий, оказание помощи пострадавшим, а также обучение персонала ведомства, как действовать в случае возникновения пожара.

В ходе пожарно-тактических учений привлекались добровольные пожарные дружины, личный состав и медперсонал центра.

Со стороны МЧС были задействованы два пожарных расчета и одна пожарная автолестница.


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URL: https://www.vb.kg/417074
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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