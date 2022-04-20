В национальном центре онкологии прошли пожарно-тактические учения

Пресс-центр МЧС сообщает, что пожарно-тактические учения прошли в корпусе радиологии №4 Национального центра онкологии и гематологии.

Основная цель мероприятия – эвакуация людей из зданий, оказание помощи пострадавшим, а также обучение персонала ведомства, как действовать в случае возникновения пожара.

В ходе пожарно-тактических учений привлекались добровольные пожарные дружины, личный состав и медперсонал центра.

Со стороны МЧС были задействованы два пожарных расчета и одна пожарная автолестница.