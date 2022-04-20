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В Бишкеке прошла презентация литературного альманаха молодых авторов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 20 апреля, на базе инновационного центра по случаю Всемирного дня книги и авторского права прошла презентация книги молодых авторов "Саамалык-16". Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Цель издания первого сборника произведений молодых авторов – поддержка и стимулирование творчества молодых авторов, раскрытие их таланта, поддержка и оказание содействия на издание их первых произведений.

Литературный альманах "Саамалык" издается с марта 2000 года. В литературный сборник "Саамалык-16" вошли первые произведения 47 юных авторов, молодежи, студентов, школьников как со всех регионов страны, так и работающих в России.

"Благодаря нашему литературному альманаху молодые писатели смогут стать известными поэтами и писателями. Поэтому Кыргызпатент и впредь будет поддерживать и развивать творчество молодых авторов", - сказала, открывая мероприятие директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева.

В рамках мероприятия было представлено театрализованное представление, подготовленное учащимися театральной студии "ДемиАрт" национального центра детей и юношества "Сейтек". После этого молодые таланты зачитали свои произведения.


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URL: https://www.vb.kg/417075
Теги:
Кыргызпатент, литература, Бишкек
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