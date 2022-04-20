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Названы продукты, повышающие риск развития деменции

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- Айжан Мамбеталиева
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По словам преподаватель Эдинбургского университета, доктора Мишель Лучано, помимо опасного сливочного или пальмового масла, в которых содержатся насыщенные жиры, негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга, молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд, производственные кондитерские изделия и шоколад также содержат насыщенные жиры, которые способны увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает издание Express.

Для сохранения здоровья и бодрости духа, врач советует не исключать эти продукты из рациона совсем, но существенно ограничить их потребление.

Многочисленные исследования также подтверждают, что обилие насыщенных жиров в пище негативно влияют на работу мозга, провоцируя его преждевременное старение. Например, группа ученых, возглавляемая доктором Майкеном Йенсеном и доктором Маней Кох из Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, в ходе эксперимента выявили, что люди с высоким содержанием уровня насыщенных жиров в крови более склонны к развитию деменции или болезни Альцгеймера.


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URL: https://www.vb.kg/417076
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