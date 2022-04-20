Жители микрорайона "Джал-30" попросили у акима Ленинского района тротуар

В Бишкеке жители микрорайона "Джал–30", проживающие в доме №43, обратились к главе Ленинского района Русланбеку Тагаеву с просьбой об оказании содействия в строительстве тротуара до улицы Тыналиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На основании обращения жителей Русланбек Тагаев встретился с первым проректором Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Асылбеком Кулмырзаевым.

В ходе встречи они обсудили вопрос строительства тротуара от улицы Тыналиева до дома 43 и благоустройства территории дома.

Сообщается, что представитель вуза выразил готовность к совместному сотрудничеству по улучшению жизни людей и по благоустройству района.