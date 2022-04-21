Кинорежиссер Геннадий Базаров глазами коллег и друзей

14 мая народному артисту Кыргызской Республики, кинорежиссеру, прозаику, художнику Геннадию Базарову исполняется 80 лет. Киносообщество уже начало праздновать эту славную дату. vb.kg присоединяется к поздравлениям и многочисленным пожеланиям мэтру и предоставляет слово трем известным деятелям культуры и искусства, хорошо знакомым с юбиляром и желающим сказать ему несколько теплых слов.

Дядя Гена не просто интересный человек, он необыкновенный

Киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова всегда называла Базарова просто дядя Гена. Мама Гульбары трудилась на студии "Кыргызфильм", была монтажером и работала с режиссером на фильмах "Материнское поле", "Засада", "Улица", "Зеница ока", "Сказ об искусстве".

"Маму дядя Гена знал еще до моего рождения. А я помню, как мы гуляли с ним по парку у старого здания киностудии. Мама частенько брала меня с собой в выходные дни, когда нужно было работать, а детский садик был закрыт. Я была тогда совсем маленькой. Когда дядя Гена хотел немного отдохнуть и отключиться от работы, брал меня за ручку, мы выходили на свежий воздух и прогуливались под высокими деревьями. У меня даже где-то есть его рисунок того времени. Мне на нем около двух лет", - вспоминает Гульбара.

Позднее мама Гульбары Толомушовой работала с Базаровым над фильмом "Сказ об искусстве". Это был серьезный проект – госзаказ ЦК компартии Киргизии. Монтажно-тонировочный период часового документального фильма проходил в пригороде Ленинграда. Группа уехала в Россию летом и планировала осенью вернуться домой. Но до сентября работу закончить не успели. Гульбаре же нужно было 1 сентября идти в школу. Тогда директор картины договорился, чтобы девочка пошла в первый класс в ленинградскую школу.

"Когда я выросла, окончила ВГИК и пришла в Академию наук, то первую работу сделала по кыргызской анимации, вторую же посвятила авторской тетралогии Геннадия Садыровича – рассматривала его фильмы "Первый", "Приют для совершеннолетних", "Заговор" и "Аномалия". Базаров ведь один из основоположников нашего авторского игрового кино. Его творчество мне всегда было крайне интересно", - продолжает Гульбара.

Толомушова много общалась с режиссером. Когда работала на телевидении и делала свою программу "Компонуем кинокадр", брала у него интервью. Писала статьи о его фильмах для разных журналов, посвященных искусству кино. Гульбара признается, что мэтр оказал очень большое влияние на нее и как на киноведа, и как на личность.

"Дядя Гена не просто интересный человек, он необыкновенный. Кстати, я ведь могла сняться в его фильме "Засада". Мама рассказывала, что придумали эпизод со скачущей верхом на лошади девочкой. Но я тогда еще была очень мала, и решили, что это слишком рискованно", - добавляет Гульбара.

Гульбара Толомушова искренне поздравляет Геннадия Садыровича с его 80-летием, желает ему здоровья, семейного счастья и дальнейших творческих успехов.

Могла бы назвать его великим, но... ему это не понравится

Культуролог, арт-критик, режиссер ТВ и радио, преподаватель, директор Общественного фонда имени Сармана Асанбекова Гульмира Сарман считает Геннадия Садыровича одним из великих людей, принадлежащих к нашей культуре, и не называет его великим лишь потому, что сам Базаров не любит излишний пафос.

"Геннадий Садырович относится к цвету кыргызской интеллигенции, обладает глубочайшими познаниями не только в области кинематографии, но и вообще в сфере культуры и искусства. Понятие "интеллигенция" в наше время, увы, как-то подзабыто. Когда-то меня поразил тот факт, что великая картина "Материнское поле" была его дипломной работой. Геннадий Садырович стал первым кыргызским режиссером, который начал снимать фильмы новой волны и стал своего рода двигателем современного искусства. В своем творчестве он серьезно рассматривает человеческие взаимоотношения, обращается к глубинным проблемам. И последние его фильмы, честно говоря, довольно страшноваты", - говорит Гульмира Сарман.

Отец Гульмиры Сармановны профессор искусствоведения, выдающийся театровед и арт-критик, писатель, поэт, художник, член нескольких творческих союзов Сарман Асанбеков тоже всегда очень тепло отзывался о Геннадии Базарове.

"Папа с любовью и немного иронично называл его Гена, Геночка. Они много общались, но в тех их беседах не было личностного. Они вели разговоры о культуре, искусстве, кинематографе. Сейчас представить нашу культуру без фильмов Геннадия Базарова, мне кажется, просто невозможно. Он сам стал ее неотъемлемой частью и при этом остался очень скромным человеком", - подытоживает Гульмира Сарман.

Гульмира Сарман поздравляет Геннадия Садыровича с праздником и желает ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Умный, талантливый, благородный, интеллектуальный

Архитектор, художник, дизайнер, мультипликатор, создатель авангардных модных коллекций и авторских книг Эмиль Гузаиров, ныне живущий в Москве, с Геннадием Базаровым знаком очень давно.

"В 1997-м или 1998-м мы вместе ездили на фестиваль Input в Штутгарт. Поездку организовал Фонд имени Фридриха Эберта. В Германию из Кыргызстана отправилась довольна большая группа. Мы с Геннадием Садыровичем и в самолете сидели рядом, и потом жили в одном номере, и во время самого фестиваля много вместе гуляли по городу. Помню, что снимал все наши прогулки на видео. Эти записи до сих пор у меня хранятся. Поездка была интересная: много событий, кинопоказов, встреч. Подобралась очень теплая компания, в основном кинорежиссеры из соседних стран – Узбекистана, Казахстана. Подобные мероприятия для людей творчества крайне ценны", - рассказывает Эмиль Гузаиров.

Гузаиров какое-то время сотрудничал с "Кыргызтелефильмом" (снимал на студии авторские анимационные фильмы) и наблюдал за тем, как Геннадий Садырович работает на площадке. Базаров снимал тогда свою картину "Ночью". Наблюдать за режиссером, по словам Эмиля Гузаирова, было одно удовольствие. На съемочной площадке Базаров преображался.

"Я хорошо знал, каким он бывает в обычной жизни. А тут он менялся. Я видел совсем другую концентрацию внимания, иные слова и жесты. На моих глазах Геннадий Садырович превращался из обыкновенного человека в какой-то творческий организм. В хорошем смысле, конечно!", - продолжает Эмиль Гузаиров.

Умный, талантливый, благородный, интеллектуальный, интересный, разносторонний – такие эпитеты он подбирает, говоря о коллеге, к которому относится с большим пиететом.

"Дядя Гена – великий профессионал, получивший мощное ВГИКовское образование, фундаментальные знания. И это позволяет ему делать столь интересные фильмы, говорить на своем киноязыке, поднимать разные темы. Уверен, у него в голове еще много нереализованных идей, есть желание и силы их реализовать", - считает Эмиль Гузаиров.

Эмиль Гузаиров поздравляет Геннадия Садыровича с юбилеем, желает ему творческих успехов и благодати в жизни.