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Кыргызстан и Азербайджан договорились о стратегическом партнерстве

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- Наталья Крайнова
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В Баку президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, провел переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном формате. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что стороны смогут достичь максимальных результатов по итогам переговоров.

Он отметил, что подписание Декларации о стратегическом партнерстве является знаменательным событием, поскольку за годы двустороннего взаимодействия между странами не было отношений такого высокого уровня.

"Стратегическое партнерство - это большие преимущества и большая ответственность. Я уверен, что мы будем и в будущем всегда поддерживать друг друга в международных структурах и активно работать в двустороннем плане", - сказал президент Азербайджана.

Как добавил Ильхам Алиев, в ходе встречи тет-а-тет обсужден широкий круг вопросов –сотрудничество по инвестиционным проектам, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитие транспортной инфраструктуры.

В свою очередь президент Садыр Жапаров, обращаясь к Ильхаму Алиеву, подчеркнул символичность данной встречи, проходящей в канун 25-летия Договора о дружбе и сотрудничестве и в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Он с удовлетворением отметил, что у Кыргызстана и Азербайджана нет никаких политических противоречий.

"Поэтому мы обязаны воспользоваться этими благоприятными условиями и, объединив созидательные усилия, нарастить объемы нашего сотрудничества во благо братских народов двух стран", - сказал президент.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, сегодняшние глубинные преобразования в мире дают сторонам исторический шанс выстроить отношения нового типа и имеются широкие возможности для практического сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере.

Он отметил предпринимаемые шаги по либерализации экономики, совершенствованию инвестиционного законодательства, благодаря чему активизируется инвестиционное сотрудничество Кыргызстана с другими странами.

Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности Кыргызстана, акцентировав внимание на свободных экономических зонах, льготных налоговых и таможенных режимов, которые поспособствуют активизации делового сотрудничества.

"Сегодня созрели все условия для выведения наших взаимоотношений на качественно новый уровень. В этой связи я искренне благодарю Вас за поддержку инициативы Кыргызстана об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами", - сказал он.

Глава государства подчеркнул готовность к плодотворной работе с азербайджанскими братьями и выразил надежду, что сообща два народа внесут свой вклад в построение лучшего мира.

Также Садыр Жапаров пригласил Ильхама Алиева посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время. Лидер Азербайджана принял приглашение.


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URL: https://www.vb.kg/417080
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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