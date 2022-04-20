Департамент охраны и конвоирования СИН отмечает 80-летие со дня образования

Сегодня, 20 апреля, Департамент охраны и конвоирования отметил восьмидесятилетнюю годовщину образования. И в этот же день состоялось торжественное принятие присяги молодым пополнением весеннего призыва.
После этой важной церемонии, символизирующей совершеннолетие духа и нравственный рубеж мужчины, бойцы будут иметь конкретные и строгие обязанности по вооруженной защите интересов государства, в беспрекословном выполнении поставленных задач в любых, даже самых экстремальных условиях.
Основные задачи департамента:
На юбилейное мероприятие были приглашены руководство Министерства юстиции, Службы исполнения наказаний, взаимодействующих структур, представители международных организаций, родители и близкие молодых солдат, ветераны ДОК.
Под оригинальное выступление военного оркестра ДОК военнослужащие продемонстрировали гостям мастерство строевых упражнений с оружием, приемы рукопашного боя, показное занятие по тактико-специальной подготовке с использованием служебных собак и специальной техники.