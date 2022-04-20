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Департамент охраны и конвоирования СИН отмечает 80-летие со дня образования

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 20 апреля, Департамент охраны и конвоирования отметил восьмидесятилетнюю годовщину образования. И в этот же день состоялось торжественное принятие присяги молодым пополнением весеннего призыва.

После этой важной церемонии, символизирующей совершеннолетие духа и нравственный рубеж мужчины, бойцы будут иметь конкретные и строгие обязанности по вооруженной защите интересов государства, в беспрекословном выполнении поставленных задач в любых, даже самых экстремальных условиях.

Основные задачи департамента:

  1. охрана и оборона исправительных учреждений;
  2. конвоирование подсудимых, осужденных и лиц, заключенных под стражу;
  3. участие в этапировании преступников;
  4. в розыске и задержании лиц, бежавших из-под охраны;
  5. в отражении нападения на личный состав и охраняемые объекты;
  6. в пресечении массовых антиобщественных действий, угрожающих безопасности страны.

На юбилейное мероприятие были приглашены руководство Министерства юстиции, Службы исполнения наказаний, взаимодействующих структур, представители международных организаций, родители и близкие молодых солдат, ветераны ДОК.

Под оригинальное выступление военного оркестра ДОК военнослужащие продемонстрировали гостям мастерство строевых упражнений с оружием, приемы рукопашного боя, показное занятие по тактико-специальной подготовке с использованием служебных собак и специальной техники.


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URL: https://www.vb.kg/417082
Теги:
ГСИН, юбилей, Кыргызстан
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