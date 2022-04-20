Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 91.25 - 92.25

Кыргызстан и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

57  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-азербайджанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Также лидеры стран подписали меморандум о создании межгосударственного совета.

Кроме того, подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении.
  2. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
  3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Азербайджанской Республики.
  4. Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
  5. Меморандум о сотрудничестве между Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
  6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Агентством Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.
  7. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.
  8. Соглашение о сотрудничестве между Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Закрытым Акционерным Обществом "Телевидение и Радиовещание Азербайджана".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417086
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  