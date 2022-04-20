Кыргызстан и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-азербайджанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Также лидеры стран подписали меморандум о создании межгосударственного совета.

Кроме того, подписаны следующие документы: