Кыргызстан и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-азербайджанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.
Также лидеры стран подписали меморандум о создании межгосударственного совета.
Кроме того, подписаны следующие документы:
- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении.
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Азербайджанской Республики.
- Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
- Меморандум о сотрудничестве между Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Агентством Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.
- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.
- Соглашение о сотрудничестве между Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Закрытым Акционерным Обществом "Телевидение и Радиовещание Азербайджана".