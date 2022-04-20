В Сокулукском районе дети работают на скотных и авторынках

В Сокулукском районе сотрудниками ИДН были проведены профилактические и рейдовые мероприятия под наименованием "Подросток-труд". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе рейда в дневное время были проведены профилактические работы в торгово-рыночных комплексах, магазинах, на автомойках и в кафе на выявление работающих детей. В вечернее время были проверены компьютерные клубы и иные места концентрации несовершеннолетних.

В результате выявили более 35 несовершеннолетних, находящихся на рынках Сокулукского района, из которых более 20 детей работали на авторынке в селе Военно-Антоновка и более 15 детей - на местном скотном рынке.

Со всеми несовершеннолетними и их родителями сотрудниками ИДН ОВД Сокулукского района были проведены профилактические беседы по недопущению подобных фактов.

По итогам рейдов на профилактический учет было поставлено двое несовершеннолетних.