Индийцы притворились чиновниками и украли мост весом 500 тонн

В штате Бихар в Индии мошенники притворились чиновниками и украли железный мост. Никто из местных жителей не заподозрил неладное. Воры использовали тяжелую технику и уверенно в течение трех дней разрезали и вывозили конструкцию, будто у них были на то все нужные полномочия. Об этом пишет The Hindu.

Мост весом 500 тонн и длиной в 18 метров был построен 45 лет назад. Сооружение соединяло два берега канала Ара-Соне в деревне Амиявар.

Конструкция уже была признана аварийной, поэтому ее внезапный демонтаж поначалу даже не вызвал никаких вопросов. Однако, как только жители деревни поняли, что мост украли, они обратились в местный Департамент водного хозяйства. Там им и подтвердили, что никаких работ официально не проводилось.

В данный момент инцидент расследует полиция, а простые индийцы пользуются альтернативным бетонным мостом, который расположен неподалеку.