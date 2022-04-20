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Индийцы притворились чиновниками и украли мост весом 500 тонн

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- Анастасия Карелина
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В штате Бихар в Индии мошенники притворились чиновниками и украли железный мост. Никто из местных жителей не заподозрил неладное. Воры использовали тяжелую технику и уверенно в течение трех дней разрезали и вывозили конструкцию, будто у них были на то все нужные полномочия. Об этом пишет The Hindu.

Мост весом 500 тонн и длиной в 18 метров был построен 45 лет назад. Сооружение соединяло два берега канала Ара-Соне в деревне Амиявар.

Конструкция уже была признана аварийной, поэтому ее внезапный демонтаж поначалу даже не вызвал никаких вопросов. Однако, как только жители деревни поняли, что мост украли, они обратились в местный Департамент водного хозяйства. Там им и подтвердили, что никаких работ официально не проводилось.

В данный момент инцидент расследует полиция, а простые индийцы пользуются альтернативным бетонным мостом, который расположен неподалеку.


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URL: https://www.vb.kg/417091
Теги:
Индия, мошенничество, в мире
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