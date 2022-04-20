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Знаменитая теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что ждет первенца

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- Анастасия Карелина
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова сообщила, что ждет ребенка и показала фото с округлившимся животом. Об этом пишет Esquire.

Знаменитая 35-летняя спортсменка обручена с 42-летним британским бизнесменом Александром Гилксом. Помолвка состоялась в декабре 2020 года, но о свадьбе пара до сих пор не сообщала.

О своей беременности российская теннисистка рассказала в одной из соцсетей, опубликовав фото на пляже.

"Драгоценное начало!!! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией", - подписала она снимок.

В комментариях поклонники уже поздравляют спортсменку.


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URL: https://www.vb.kg/417092
Теги:
спорт, теннис, в мире
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