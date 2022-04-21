Психолог: лучший способ справиться со стрессом - убежать от него

Сильные эмоции не стоит отрицать и игнорировать, их нужно проживать. Самый быстрый способ - это дать телу физически, через движение, прожить то, к чему оно готовится.

"В принципе, любое движение лучше, чем его отсутствие. Но самое эффективное - это то, к которому тело готовится", - рассказал в интервью изданию Psychologies психолог Александр Волынский.

У нашего организма есть три естественные реакции на стресс - бей, беги, замри. Проблема в том, что ситуации, порождающие в нас беспокойство, не решить такими способами. Тогда на помощь приходит физкультура.

Физические нагрузки активируют области мозга, отвечающие за исполнительную функцию. Это помогает ему выявлять реальные и воображаемые угрозы, обрабатывать информацию и снижать степень беспокойства.

Во время занятий спортом в организме поглощается "гормон стресса" кортизол и вырабатываются "гормоны счастья" эндорфины.

Один из самых демократичных и простых видов спорта - бег. Им можно заниматься практически в любом возрасте, с любым уровнем подготовки. Если чувствуете, что вас одолевают тревожные мысли, - просто бегите. Буквально.