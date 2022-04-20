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В Москве прошел первый чемпионат по поеданию хинкали на скорость

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- Анастасия Карелина
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В российской столице прошел первый чемпионат по поеданию хинкали на скорость. Победитель состязания съел 25 штук за полторы минуты. Об этом пишет Esquire.

Соревнования проходили в два этапа. В отборочном туре были выбраны 13 рекордсменов. Они затем и сразились в финале.

Важно, что участникам чемпионата хинкали подавали теплыми, а не горячими.

Победителем соревнования стал житель Великого Новгорода Андрей Тюрнин. Мужчине удалось за полторы минуты съесть 25 хинкали.

"Это прямо невероятно! Я даже сам не ожидал, что будет такой результат", - прокомментировал он свой рекорд.

На страничке в соцсети Тюрнин рассказал, что ждал этого дня полтора месяца и потратил на чемпионате очень много нервов.

За победу новгородцу вручили 500 тысяч рублей. Занявший второе место получил iPhone 13 Pro Max. Бронзовому призеру досталось 50 тысяч рублей в качестве депозита на посещение сети ресторанов "Кафе Хинкальная".


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URL: https://www.vb.kg/417096
Теги:
чемпионат, Москва, в мире
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