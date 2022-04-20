В Бишкеке с участием главы ВС КР почтили память Султангазы Касымова

На днях в Бишкеке были проведены поминки – сорок дней со дня смерти заслуженного юриста Кыргызской Республики Султангазы Касымова. В мероприятии присутствовал председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков, судьи, депутаты Жогорку Кенеша и другие.

От имени работников судебной системы и себя лично свои соболезнования выразил председатель высшего судебного органа. Как он отметил уход заслуженного юриста КР Султангазы Касымова стал невосполнимой утратой для юридического сообщества республики.

Было подчеркнуто, что Султангазы Касымов был примером высокого профессионализма, отличался высокой самоотдачей, повышенным чувством ответственности. Благодаря этим качествам он смог добиться высоких результатов в профессиональной деятельности.

Как известно, Султангазы Касымов свою профессиональную деятельность начал после окончания в 1962 году юридического факультета Кыргызского государственного университета в качестве следователя Тянь-Шанской межпрокуратуры. А судейскую деятельность начал в 1965 году. Он был избран судьей Тянь-Шанского района.

В 1971 году стал председателем судебной коллегии по гражданским делам Нарынского областного суда.

Затем в 1972 году Султангазы Касымович был избран судьей Верховного суда, где проработал до 1982 года.

В 1982 был призван на партийную работу и проработал до 1986 года инспектором комиссии партийного контроля ЦК Компартии Кыргызской Республики.

В годы, когда Кыргызстан встал на сложный и тернистый путь строительства суверенного и демократического государства, Султангазы Касымов нес свою ответственную, почетную и высокопрофессиональную службу в Министерстве юстиции в качестве заместителя и первого заместителя министра юстиции.

В 1994 году за значительный вклад в развитие судебной системы ему было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики".

Затем с 1996 года по 2005 год проработал судьей высшего судебного органа республики.

Присутствовавшие судьи сказали, что будут помнить Султангазы Касымовича как трудолюбивого, принципиального, компетентного, высококвалифицированного судью, обладавшего уважением коллег.

Как судья он обеспечивал своевременное и качественное рассмотрение дела, вел постоянную работу над повышением своего идейного уровня и деловой квалификации.

Бесспорно, что он внес вклад в укрепление законности и справедливости в республике своим многолетним безупречным трудом.

В завершении своей речи Замирбек Базарбеков сказал, что сильнее смерти лишь память и выразил уверенность в том, что судьи будут помнить Султангазы Касымова.

Заслуженный юрист Кыргызской Республики Касымов Султангазы Касымович скончался 12 марта 2022 года на 85-м году жизни.