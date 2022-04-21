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Бизнес КР не потянет сейчас маркировку продукции, предлагаемую кабмином

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- Нина Ничипорова
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Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на встрече представителей экспортоориентированных и IT-предприятий с заместителем председателя кабмина Кыргызстана Бакытом Торобаевым озвучил наболевшие и актуальные проблемы бизнеса и внес предложения ассоциации по их решению.

"Заседание, длившееся более трех часов, прошло в очень хорошем рабочем формате. Удалось обсудить все вопросы, которые значились в повестке дня. Кроме того, участники получили возможность озвучить дополнительные вопросы, обсудить их и дождаться протокольных поручений по итогам обсуждений", - рассказал vb.kg глава МДС.

Маркировку продукции стоит отложить

По словам Аскара Сыдыкова, согласно постановлению кабинета министров, в марте этого года в Кыргызстане начали пилотный проект по маркировке некоторых видов продуктов питания, в частности таких, как природная бутилированная вода, вода с добавками, энергетические напитки. Мнение бизнес-сообщества не было принято во внимание в полной мере при принятии этого решения.

В текущих условиях внедрение маркировки представляется весьма затруднительным ввиду дороговизны оборудования, неготовности инфраструктуры к считыванию и обработке информации о маркированной продукции, возможного дефицита маркировочного оборудования и комплектующих к ним, последующего удорожания производимой продукции, а также других вопросов, решение которых всецело возложено на бизнес.

При этом другие страны ЕАЭС не торопятся вводить маркировку.

"К нам продолжают поступать обращения производителей бутилированной воды о том, что нужно перенести маркировку на более поздние сроки и даже на неопределенный срок, защитить интересы отечественных производителей продукции, чтобы не допустить рисков закрытия производства", - сообщил глава МДС.

"Доводы бизнеса были услышаны на встрече, внесено протокольное поручение рассмотреть возможность переноса пилотного проекта, указанного в соответствующем постановлении", - пояснил он vb.kg.

Сделать СЭЗ инвестиционно привлекательными

С 1 января 2022 года для СЭЗ "Бишкек" введен новый тариф на электроэнергию, который выше на 43,4 тыйына за 1 кВт/ч по сравнению с предприятиями вне СЭЗ. Повышение цен на электроэнергию негативно влияет на прибыльность предприятий СЭЗ. Растут операционные расходы, что отражается на фонде заработной платы, возможности инвестирования и модернизации производства.

"Условия внутри СЭЗ не должны быть хуже, чем вне ее территории. Они должны быть лучше. Для этого и существуют СЭЗ. Однако пример с надбавкой за электроэнергию свидетельствует об обратном", - выразил мнение бизнеса Аскар Сыдыков.

Из-за высокой платы за электроэнергию СЭЗ теряет конкурентоспособность, и предприятиям было бы легче работать вне ее территории. Однако стоит учесть, что инвесторы давно вложили свои средства в производственные объекты на территории СЭЗ, и перемещать их будет сложно.

Министерству энергетики поручено изучить возможность уравнения тарифов на электроэнергию для предприятий, ведущих деятельность на территории СЭЗ "Бишкек", с другими предприятиями. Инфраструктура СЭЗ Кыргызстана сегодня не привлекательна для инвесторов.

"К нам обращаются субъекты СЭЗ и другие предприятия с тем, что необходимо расширять сферу деятельности СЭЗ и включить в нее услуги. Сейчас там занимаются только производством товаров, а нужно расширяться. Это требование времени", - считает глава МДС.

Во всем мире развивается креативная индустрия, создаются промышленные парки, особые экономические зоны, постоянно внедряется что-то новое.

"А у нас основные рамки деятельности СЭЗ остаются практически неизменными с 90-х годов. Это нужно менять, рассмотреть возможность строительства инфраструктурных объектов для услуг, а также привлечения управляющей компании для более эффективного распоряжения ресурсами СЭЗ. Для этого нужны правовые основания", - объяснил Аскар Сыдыков.

Недавно из Министерства экономики и коммерции пришел официальный ответ, что разрабатывается новый законопроект по СЭЗ и предложения бизнеса постараются учесть.

"Надеемся, что в новом законопроекте увидим возможности строительства инфраструктуры для услуг и привлечения управляющей компании по международному опыту", - заключил глава МДС.

Поддержать недропользователей

В последнее время в Кыргызстане принят ряд нормативных правовых актов, касающихся финансово-экономической деятельности недропользователей. Это увеличение ставок налога на доходы, ставок сбора за удержание лицензий и другие. Горнодобывающие предприятия видят в этих инициативах тенденцию необоснованного финансового обременения их деятельности, противоречие политике защиты инвестиций, что вынуждает иностранных инвесторов приостановить инвестиционные проекты в стране.

В сентябре прошлого года постановлением кабмина утверждены новые ставки сбора за удержание лицензий на право пользования недрами (СУЛов), которые значительно выше действовавших с 2015 года. Например, ставки по геолого-поисковым работам возросли тысячекратно. По данным Минприроды, на начало апреля 2022 года подано более 100 заявок на аннулирование лицензий в связи с высокими СУЛами.

"Недавно мы встречались с представителями департамента геологии и недропользования при Минприроды, нашли с ними понимание, и сейчас разрабатывается проект поправок по снижению СУЛов. Надеемся на поддержку руководства кабмина в ускорении этого процесса", - отметил Аскар Сыдыков.

В октябре прошлого года кабмин утвердил новый порядок сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в КР. Для горнодобывающей отрасли вводятся ставки в 100 сомов и 60 сомов за кубометр воды, в зависимости от высоты над уровнем моря. Ранее эта ставка составляла 0,025 сома за кубометр. Таким образом, увеличение тарифа произошло в тысячекратных размерах.

Даже если эта ставка увеличивается, то главное - это должно быть аргументировано, с проведением всех расчетов, обоснований и с учетом международной практики. По мнению недропользователей, введение новых ставок недостаточно обосновано, не учитывает международной практики и вынуждает компании пересмотреть бюджет и внести дополнительные затраты.

По результатам дискуссий Минприроды поручено разработать документы, предусматривающие снижение ставок сбора за удержание лицензий и ставок за пользование поверхностными водами.

На встрече представители бизнес-ассоциаций также подняли вопросы развития СЭЗ "Лейлек", легкой промышленности, снижения нагрузки участников ВЭД, отмены 12% налога для резидентов Парка высоких технологий, регистрации специалистов ИТ-сферы, прибывающих в Кыргызстан, инвестирования в инновационные стартапы в КР, возобновления полноценной работы отечественных поставщиков на маркетплейсе Wildberries и другие.


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URL: https://www.vb.kg/417103
Теги:
бизнес, вода, лицензия, налоги, недра, Кабинет министров, МДС
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