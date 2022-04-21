В Кыргызстане на 21 апреля зарегистрирован один новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 21 апреля зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новый случаи выявлен в Бишкеке.
За весь период пандемии был зарегистрировано – 200 983 случая заражения COVID-19.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 9 человек.
За весь период выздоровели – 196 360 человек.
Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 5 человек. На амбулаторном лечении – 35 человек.