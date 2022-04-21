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Контрабандиста, провозившего через границу варенье, остановили выстрелами

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- Анастасия Карелина
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Пограничники Баткенского погранотряда пресекли незаконный провоз груза через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ.

20 апреля в местности Орук-Зар Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил автомашину Hyundai-Porter. Увидев пограничников, водитель попытался скрыться, игнорируя требования военнослужащих остановиться. Пограничники применили оружие, совершив два предупредительных выстрела в воздух. Машина не остановилась. Тогда пограничники дважды выстрелили по колесам грузовика.

При досмотре транспортного средства были обнаружены продукты питания: 500 килограммов орехов, 560 килограммов навата, 1620 штук напитков ("Фреш-Кола"), 10 килограммов варенья. Общий вес груза – более 1500 килограммов.

Установлено, что задержанный водитель - гражданин Кыргызстана У.К., 1989 года рождения. Мужчина пытался нелегально ввезти груз из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации. Соответствующие разрешительные документы на товары отсутствовали.


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URL: https://www.vb.kg/417133
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда
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