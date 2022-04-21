Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 91.25 - 92.25

В Узбекистане поспел первый урожай арбузов

49  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фермер Солих Раджабов из Чиракчинского района Кашкадарьинской области вырастил первый в этом году урожай арбузов.

В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана рассказали, что сезон арбузов-2022 открыл сорт "Долби", выведенный голландской компанией Nunxims.

Для того, чтобы снять урожай в апреле, фермер начал работу в декабре, на полтора месяца раньше обычного. Вырастив рассаду из семян, он перенес ее в теплицу на приусадебном участке. Опыление проводилось в основном вручную.

По словам Солиха Раджабова, никакие химикаты при выращивании арбузов не использовались. Их подкармливали местными удобрениями. До созревания арбузы поливали 6-7 раз.

Первый урожай был снят в середине апреля. Сейчас он уже отправлен на продажу, идет сбор второго урожая.

Источник: nuz.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417134
Теги:
Узбекистан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  