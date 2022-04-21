В Узбекистане поспел первый урожай арбузов

Фермер Солих Раджабов из Чиракчинского района Кашкадарьинской области вырастил первый в этом году урожай арбузов.

В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана рассказали, что сезон арбузов-2022 открыл сорт "Долби", выведенный голландской компанией Nunxims.

Для того, чтобы снять урожай в апреле, фермер начал работу в декабре, на полтора месяца раньше обычного. Вырастив рассаду из семян, он перенес ее в теплицу на приусадебном участке. Опыление проводилось в основном вручную.

По словам Солиха Раджабова, никакие химикаты при выращивании арбузов не использовались. Их подкармливали местными удобрениями. До созревания арбузы поливали 6-7 раз.

Первый урожай был снят в середине апреля. Сейчас он уже отправлен на продажу, идет сбор второго урожая.

Источник: nuz.uz